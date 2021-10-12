З 13 жовтня на дорогах України запрацюють ще 23 камери для фіксації порушень ПДР. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Олексія, нові камери з’являться в чотирьох містах і на дорогах семи областей.

Місто Кременчук отримає ще один прилад КАСКАД — його встановили на 274 кварталі в сторону просп. Полтавський.

Нова камера фіксуватиме порушників ПДР в Черкасах на просп. Хіміків, 50.

Місто Луцьк отримає відразу чотири камери. Дві з них встановили на вул. Ковельська 147 і 144 в обидві сторони.

Третю систему КАСКАД розмістили на вул. В’ячеслава Чорновола, 17, а четверту — на вул. Конякіна 18-А.

Місто Львів отримає відразу три камери для моніторингу ситуації на дорогах. Одну систему встановили на вул. Стрийська, 292, ще одну — на вул. Василя Стуса, 39. Останній датчик для фіксації порушників ПДР розташували на вул. Шевченка, 313.

Автодорога Н-22 у Вінницькій області тепер оснащена датчиком на 19 км.

Траси Донецької області отримали відразу п’ять камер, які працюватимуть в автоматичному режимі цілодобово:

траса М-03 на 651 км;

траса М-14 на 621 км;

траса Н-08 на 681 км;

траса Н-20 на 6 км і 183 км.

На автодорозі М-18 у Запорізькій області встановили три датчики КАСКАД: на 276 км, на 279 км і на 263 км.

Трасу Н-24 в Миколаївській області скануватиме на правопорушення один датчик на 191 км.

Рівненська область отримала відразу дві камери — їх встановили на 340 км і 371 км траси М-06.

Чернігівська область отримала одну систему КАСКАД — її розташували на 11 км автодороги Н-27.

За даними Білошицького, вже з 13 жовтня кількість робочих камер для автофіксації порушень ПДР досягне у 201 одиницю.

Ознайомитися з розташуванням всіх датчиків можна за допомогою інтерактивної карти України на сайті МВС.

На початку жовтня Сервісний центр МВС запустив корисну функцію для водіїв — тепер можна перевірити на наявність номерний знак для авто, який можна вибрати для реєстрації транспортного засобу. Можна отримати доступ як до списку доступних комбінацій по області, так і дізнатися про наявність конкретного номера з певними цифрами.