З 13 жовтня на дорогах України запрацюють ще 23 камери для фіксації порушень ПДР. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За словами Олексія, нові камери з’являться в чотирьох містах і на дорогах семи областей.
Місто Кременчук отримає ще один прилад КАСКАД — його встановили на 274 кварталі в сторону просп. Полтавський.
Нова камера фіксуватиме порушників ПДР в Черкасах на просп. Хіміків, 50.
Місто Луцьк отримає відразу чотири камери. Дві з них встановили на вул. Ковельська 147 і 144 в обидві сторони.
Третю систему КАСКАД розмістили на вул. В’ячеслава Чорновола, 17, а четверту — на вул. Конякіна 18-А.
Місто Львів отримає відразу три камери для моніторингу ситуації на дорогах. Одну систему встановили на вул. Стрийська, 292, ще одну — на вул. Василя Стуса, 39. Останній датчик для фіксації порушників ПДР розташували на вул. Шевченка, 313.
Автодорога Н-22 у Вінницькій області тепер оснащена датчиком на 19 км.
Траси Донецької області отримали відразу п’ять камер, які працюватимуть в автоматичному режимі цілодобово:
- траса М-03 на 651 км;
- траса М-14 на 621 км;
- траса Н-08 на 681 км;
- траса Н-20 на 6 км і 183 км.
На автодорозі М-18 у Запорізькій області встановили три датчики КАСКАД: на 276 км, на 279 км і на 263 км.
Трасу Н-24 в Миколаївській області скануватиме на правопорушення один датчик на 191 км.
Рівненська область отримала відразу дві камери — їх встановили на 340 км і 371 км траси М-06.
Чернігівська область отримала одну систему КАСКАД — її розташували на 11 км автодороги Н-27.
За даними Білошицького, вже з 13 жовтня кількість робочих камер для автофіксації порушень ПДР досягне у 201 одиницю.
Ознайомитися з розташуванням всіх датчиків можна за допомогою інтерактивної карти України на сайті МВС.
На початку жовтня Сервісний центр МВС запустив корисну функцію для водіїв — тепер можна перевірити на наявність номерний знак для авто, який можна вибрати для реєстрації транспортного засобу. Можна отримати доступ як до списку доступних комбінацій по області, так і дізнатися про наявність конкретного номера з певними цифрами.