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Дизель та автогаз здешевшали, ціни на бензин пішли вгору

7 Березня 2023, 09:31
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

У вівторок, 7 березня, середні ціни на пальне в Україні змінилися різнонаправлено, тобто деякі види здешевшали, інші – здорожчали, хоч і несуттєво.

Зокрема бензин марки A-95+ продають в середньому на 3 копійки дешевше – по 49,15 грн/л.

А вартість популярного А-95 навпаки зросла на 3 копійки – до 47,43 грн/л, так само і на A-92 – 46,43 грн/л (плюс 3 копійки).

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Вартість дизельного пального знизилася на 14 копійок – до 49,13 грн.

Середня ціна автогазу зменшилася на 15 копійок (23,38 грн/л).

У мережах автозаправних станцій ціни на пальне різняться.

Ціни на бензин 7 березня

Ціни на бензин 7 березня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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