Во вторник, 7 марта, средние цены на топливо в Украине изменились разнонаправленно, то есть некоторые виды подешевели, другие — подорожали, хотя и несущественно.

В частности бензин марки A-95+ продают в среднем на 3 копейки дешевле — по 49,15 грн/л.

А стоимость популярного А-95 наоборот выросла на 3 копейки — до 47,43 грн/л, так же и на A-92 — 46,43 грн/л (плюс 3 копейки).

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Стоимость дизельного топлива снизилась на 14 копеек — до 49,13 грн.

Средняя цена автогаза уменьшилась на 15 копеек (23,38 грн/л).

В сетях автозаправочных станций цены на топливо различаются.

Источник: AutoRia