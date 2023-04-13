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Дизель продовжує дешевшати: ціни на пальне в Україні 13 квітня

13 Квітня 2023, 09:29
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, пальне
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на АЗС в Україні у четвер, 13 квітня, змінилися лише на деякі види пального.

Зокрема, дизель здешевшав ще на 27 копійок – до 46,32 грн/л.

Вартість бензину марок А-95+ та А-95 лишилася на рівні учорашнього дня – в середньому 48,54 грн та 46,54 грн за літр відповідно.

Водночас А-92 подорожчав на 3 копійки, і сьогодні його пропонують у середньому по 44,64 грн за літр.

Середня ціна автогазу незмінна вже кілька днів поспіль – 21,58 грн/л.

Вартість пального на українських АЗС:

Ціни на бензин 13 квітня

Ціни на бензин 13 квітня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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