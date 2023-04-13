Середні ціни на АЗС в Україні у четвер, 13 квітня, змінилися лише на деякі види пального.

Зокрема, дизель здешевшав ще на 27 копійок – до 46,32 грн/л.

Вартість бензину марок А-95+ та А-95 лишилася на рівні учорашнього дня – в середньому 48,54 грн та 46,54 грн за літр відповідно.

Водночас А-92 подорожчав на 3 копійки, і сьогодні його пропонують у середньому по 44,64 грн за літр.

Середня ціна автогазу незмінна вже кілька днів поспіль – 21,58 грн/л.

Вартість пального на українських АЗС:

Джерело: AutoRia