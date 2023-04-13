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Дизель продолжает дешеветь: цены на топливо в Украине 13 апреля

13 апреля 2023, 09:29
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, пальне
Источник: Depositphotos

Средние цены на АЗС в Украине в четверг, 13 апреля, изменились лишь на некоторые виды топлива.

В частности, дизель подешевел еще на 27 копеек до 46,32 грн/л.

Стоимость бензина марок А-95+ и А-95 осталась на уровне вчерашнего дня — в среднем 48,54 грн и 46,54 грн за литр соответственно.

В то же время А-92 подорожал на 3 копейки, и сегодня его предлагают в среднем по 44,64 грн за литр.

Средняя цена автогаза неизменна уже несколько дней подряд — 21,58 грн/л.

Стоимость топлива на украинских АЗС:

Ціни на бензин 13 квітня

Ціни на бензин 13 квітня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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