Средние цены на АЗС в Украине в четверг, 13 апреля, изменились лишь на некоторые виды топлива.

В частности, дизель подешевел еще на 27 копеек – до 46,32 грн/л.

Стоимость бензина марок А-95+ и А-95 осталась на уровне вчерашнего дня — в среднем 48,54 грн и 46,54 грн за литр соответственно.

В то же время А-92 подорожал на 3 копейки, и сегодня его предлагают в среднем по 44,64 грн за литр.

Средняя цена автогаза неизменна уже несколько дней подряд — 21,58 грн/л.

Стоимость топлива на украинских АЗС:

Источник: AutoRia