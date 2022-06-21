Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Авто

Динаміка не змінюється: ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на АЗС в Україні

21 Червня 2022, 10:35
Юля Захарченко редакторка стрічки
Динаміка не змінюється: ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на АЗС в Україні
Джерело: Depositphotos

За останній тиждень ціни на бензин, дизельне паливо та газ на автозаправних станціях дещо врегулювались. Однак середня вартість коливається залежно від того, в яких областях України та на якій АЗС заправляти машину.

Станом на 21 червня ціни на бензин А-95 стартують від 51,25 грн за літр, на дизельне паливо – від 55,66 грн за літр, а на автогаз – від 40,99 грн.

Динаміка цін на бензин і дизель (щотижневий моніторинг цін). Фото: Факти ICTV

Ціни ж коливаються залежно від регіону, в якому потрібно заправити автомобіль. Зокрема, бензин коштує найдешевше у Волинській, Чернігівській, Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях. Дизельне паливо можна купити за меншою вартістю у цих же регіонах, проте до цього списку ще додається Івано-Франківська область.

Зараз дивляться

Динаміка цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін). Фото: Факти ICTV

На АЗС автогаз у Волинській області найдешевше – від 40,96 грн за один літр. А вже у Житомирській та Кіровоградській областях вартість газу збільшується – від 41,31 грн та 41,50 грн за літр відповідно.

Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л. Фото: Факти ICTV

Якщо ж оцінювати вартість з огляду на ціни на автозаправних станціях, то бензин А-95 найдешевше пропонують UPG, Авіас та Укрнафта – від 48,90 до 50 грн за літр. Найдорожчий цінник встановили Укргазвидобування за 52 грн та Катрал за 59 грн за літр.

Скільки коштує пальне в Україні. Фото: Факти ICTV

Дизельне паливо коштує дешевше на Авіас та Укрнафті – 55 грн за літр, а автогаз можна придбати за меншою вартістю на АЗС UPG та Автотранс – за 37 грн та 40,97 грн за літр відповідно.

Читайте також:
Заправка автоНаживаються на дефіциті: шахраї продають паливні талони за допомогою підробленого сайту

Теги
Автогаз Автомобілісти АЗС водії Дизельне пальне паливо Ціна на газ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь