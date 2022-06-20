У мережі крадії наживаються на дефіциті пального, обманюючи українських водіїв. Зловмисники створили сайт, через який нібито продають талони та паливні картки.

Про це повідомляє сайт мережі АЗС ОККО.

За допомогою сайту водіям пропонують електронні та паперові талони для заправки, а також паливні картки від різних мереж АЗС. Шахраї запевняють, що куплені купони відображатимуться в офіційному додатку заправок, які працюють в Україні.

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Щоб не викликати підозри у покупця, аферисти пропонують укласти договір із юридичною особою.

– Звертаємо увагу, що такий документ не має юридичної сили, а згадана юридична особа не співпрацює із компанією ОККО. Компанія застерігає своїх клієнтів від співпраці з шахраями, щоби не втратити свої кошти, – заявили в ОККО.

В АЗС також заявили, що не варто переказувати гроші на рахунки неперевірених юридичних осіб.

На тлі дефіциту палива Україні ціни на бензин і дизель різко зросли. Так, станом на 20 червня, за 1 літр А-95 доведеться заплатити 50,76 грн, за А-92 – 51,50 грн, а за дизель – 56,58 грн/л. І хоча постачання пального поступово налагоджуються, на заправках все ще спостерігаються довгі черги.