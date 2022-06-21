За последнюю неделю цены на бензин, дизельное топливо и газ на автозаправочных станциях немного урегулировались. Однако средняя стоимость колеблется в зависимости от того, в каких областях Украины и на какой АЗС заправлять машину.

По состоянию на 21 июня цены на бензин А-95 стартуют от 51,25 грн за литр, на дизельное топливо – от 55,66 грн за литр, а на автогаз – от 40,99 грн.

Цены же колеблются в зависимости от региона, где нужно заправить автомобиль. В частности, бензин стоит дешевле в Волынской, Черниговской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областях. Дизельное топливо можно купить по меньшей стоимости в этих же регионах, однако в этот список еще добавляется Ивано-Франковская область.

Сейчас смотрят

На АЗС автогаз в Волынской области дешевле — от 40,96 грн за один литр. А уже в Житомирской и Кировоградской областях стоимость газа увеличивается – от 41,31 грн и 41,50 грн за литр соответственно.

Если же оценивать стоимость с учетом цен на автозаправочных станциях, то бензин А-95 дешевле всего предлагают UPG, Авиас и Укрнафта – от 48,90 до 50 грн за литр. Самый дорогой ценник установили Укргаздобыча, 52 грн, и Катрал — 59 грн за литр.

Дизельное топливо стоит дешевле на Авиас и Укрнафте – по 55 грн за литр, а автогаз можно приобрести по меньшей стоимости на АЗС UPG и Автотранс – за 37 грн и 40, 97 грн за литр соответственно.