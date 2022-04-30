Дефицит топлива в Украине продолжает совать палки в колеса нашим водителям. На некоторых АЗС образовываются километровые очереди — и это ради 10 л.

Директор ОАО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн рассказал, сколько еще продлится дефицит и насколько может повыситься цена.

— Проблемы с АЗС не будут решены в кратчайшие сроки — это очень сложная ситуация, которая возникла не за один день, а накапливалась с начала апреля. Мы знали о возникновении проблемы в будущем, но не все предприняли шаги для того, чтобы дефицит предотвратить, — рассказал Сергей.

Эксперт также надеется, что проблему решат уже к концу мая, и с июня рынок начнет удовлетворять топливный спрос. К счастью, ценовых спекуляций на фоне дефицита не будет, и вот почему.

— Цены на топливо уже как год регулируются властями. Однако стоимость будет расти. Одна из причин — рост мирового рынка. За апрель цены на топливо выросло на более чем 10%. Изменения в цене украинцы ощутят в начале мая — стоит ожидать подорожания на 2 грн за литр. Вторая причина — сегодня Кабмин откорректировал формулу расчета граничной цены на нефтепродукты, сделав упор на логистику. Изменения позволят большинству компаний закупать топливо в Европе, — добавил Куюн.

Глава акционерного общества считает, что в начале мая бензин будет стоить около 40 грн/л, а дизель 44-45 грн/л.