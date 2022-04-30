В Україні з’явилася онлайн-мапа, яка показує АЗС Києва із наявністю палива. Поки що сервіс працює тільки із заправками столиці. Через тимчасовий бензиновий дефіцит ця мапа буде дуже актуальною.

Її створив Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Усього за чотирі дні мапу оцінило понад 1,5 млн користувачів мережі. Сервіс дозволяє вибрати, АЗС яких мереж відображатимуться на мапі: KLO, OKKO, Grand Petrol, BRMS, Socar, WOG.

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За допомогою мапи користувач може вибрати найближчу до нього заправку і натиснути на неї — сервіс відобразить точну адресу, а також допоможе скласти маршрут.

Зараз українцям доступні багато корисних програм – від різних карт до додатків, які допоможуть стежити за фінансами. Це питання особливо актуальне з огляду на фінансову нестабільність у країні на тлі війни з Росією. Аналогом зошитів із витратами може стати смартфон – достатньо завантажити один із сотень додатків, який допоможе тримати свої фінанси під контролем.

Водіям також слід бути обережними на дорогах – порушення законів може залишити власника авто без коліс. Наприклад, транспорт можуть конфіскувати за прямострум або ж за агресивну їзду. Такі правила запровадили у Білій Церкві та Дніпрі.