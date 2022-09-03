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Ціни за добу майже не змінилися: скільки коштує пальне в Україні 3 вересня

3 Вересня 2022, 16:53
Юлія Соколова редакторка стрічки
Ціни за добу майже не змінилися: скільки коштує пальне в Україні 3 вересня
Джерело: Pixabay

У суботу, 3 вересня, середня вартість пального на АЗС в Україні майже не змінилася в порівнянні з попередньою добою.

Зокрема, літр бензину категорії А-95 преміум у середньому коштує 50,73 грн/л. Ціни в різних мережах АЗС варіюються від 48 грн за літр до майже 55 грн/л.

Середня вартість бензину категорії А-95 становить 49,71 грн за літр. Це на вісім копійок менше, ніж було вдень 2 вересня. Ціни на АЗС коливаються від 48 грн до майже 52 грн за літр.

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Середні ціни на бензин категорії А-92 перебувають на рівні 47,89 грн/л, що на дев’ять копійок менше, ніж напередодні. На автозаправних станціях за це пальне доведеться віддати від 45 до 51 грн.

Фото: auto.ria.com

Середня ціна дизельного палива сьогодні становить 53,16 грн за літр, що на 20 копійок менше, ніж було вдень 2 вересня. Залежно від мережі АЗС, за дизель потрібно платити від 49,59 грн за літр до 56 грн.

Середні ціни на автогаз в Україні становлять 25,97 грн/л. Це на 12 копійок дешевше, ніж днем раніше. У деяких мережах АЗС по країні вартість автогазу перевищує 27 грн/л.

Залежно від області України, вартість бензину, дизпалива та автогазу може бути більшою або меншою за середні цінові показники.

Фото: auto.ria.com

Як відомо, 30 серпня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про повернення акцизу на пальне (бензин та дизель) у розмірі €100/1000 літрів. Як це вплине на вартість пального – читайте в матеріалі.

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Джерело: AUTO.RIA, Minfin.com.ua

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціна на газ Ціни на бензин
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