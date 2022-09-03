У суботу, 3 вересня, середня вартість пального на АЗС в Україні майже не змінилася в порівнянні з попередньою добою.

Зокрема, літр бензину категорії А-95 преміум у середньому коштує 50,73 грн/л. Ціни в різних мережах АЗС варіюються від 48 грн за літр до майже 55 грн/л.

Середня вартість бензину категорії А-95 становить 49,71 грн за літр. Це на вісім копійок менше, ніж було вдень 2 вересня. Ціни на АЗС коливаються від 48 грн до майже 52 грн за літр.

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Середні ціни на бензин категорії А-92 перебувають на рівні 47,89 грн/л, що на дев’ять копійок менше, ніж напередодні. На автозаправних станціях за це пальне доведеться віддати від 45 до 51 грн.

Середня ціна дизельного палива сьогодні становить 53,16 грн за літр, що на 20 копійок менше, ніж було вдень 2 вересня. Залежно від мережі АЗС, за дизель потрібно платити від 49,59 грн за літр до 56 грн.

Середні ціни на автогаз в Україні становлять 25,97 грн/л. Це на 12 копійок дешевше, ніж днем раніше. У деяких мережах АЗС по країні вартість автогазу перевищує 27 грн/л.

Залежно від області України, вартість бензину, дизпалива та автогазу може бути більшою або меншою за середні цінові показники.

Як відомо, 30 серпня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про повернення акцизу на пальне (бензин та дизель) у розмірі €100/1000 літрів. Як це вплине на вартість пального – читайте в матеріалі.

Джерело: AUTO.RIA, Minfin.com.ua