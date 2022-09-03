В субботу, 3 сентября, средняя стоимость горючего на АЗС в Украине почти не изменилась по сравнению с предыдущими сутками.

В частности, литр бензина категории А-95 премиум в среднем стоит 50,73 грн/л. Цены в разных сетях АЗС варьируются от 48 грн за литр до 55 грн/л.

Средняя стоимость бензина категории А-95 составляет 49,71 грн/литр. Это на восемь копеек меньше, чем было днем 2 сентября. Цены на АЗС колеблются от 48 до почти 52 грн за литр.

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Средние цены на бензин категории А-92 находятся на уровне 47,89 грн/л, что на девять копеек меньше, чем накануне. На автозаправочных станциях за это горючее придется отдать от 45 до 51 грн.

Средняя цена дизельного топлива сегодня составляет 53,16 грн за литр, что на 20 копеек меньше, чем днем 2 сентября. В зависимости от сети АЗС за дизель нужно платить от 49,59 грн за литр до 56 грн.

Средние цены на автогаз в Украине составляют 25,97 грн/л. Это на 12 копеек дешевле, чем днем ранее. В некоторых сетях АЗС по стране стоимость автогаза превышает 27 грн/л.

В зависимости от области Украины, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза может быть больше или меньше средних ценовых показателей.

Как известно, 30 августа Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о возвращении акциза на топливо (бензин и дизель) в размере €100/1000 литров. Как это отразится на стоимости горючего – читайте в материале.

Источник: AUTO.RIA, Minfin.com.ua