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Цены за сутки почти не изменились: сколько стоит топливо в Украине 3 сентября

3 сентября 2022, 16:53
Юлия Соколова редактор ленты
Цены за сутки почти не изменились: сколько стоит топливо в Украине 3 сентября
Источник: Pixabay

В субботу, 3 сентября, средняя стоимость горючего на АЗС в Украине почти не изменилась по сравнению с предыдущими сутками.

В частности, литр бензина категории А-95 премиум в среднем стоит 50,73 грн/л. Цены в разных сетях АЗС варьируются от 48 грн за литр до 55 грн/л.

Средняя стоимость бензина категории А-95 составляет 49,71 грн/литр. Это на восемь копеек меньше, чем было днем 2 сентября. Цены на АЗС колеблются от 48 до почти 52 грн за литр.

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Средние цены на бензин категории А-92 находятся на уровне 47,89 грн/л, что на девять копеек меньше, чем накануне. На автозаправочных станциях за это горючее придется отдать от 45 до 51 грн.

Фото: auto.ria.com

Средняя цена дизельного топлива сегодня составляет 53,16 грн за литр, что на 20 копеек меньше, чем днем 2 сентября. В зависимости от сети АЗС за дизель нужно платить от 49,59 грн за литр до 56 грн.

Средние цены на автогаз в Украине составляют 25,97 грн/л. Это на 12 копеек дешевле, чем днем ранее. В некоторых сетях АЗС по стране стоимость автогаза превышает 27 грн/л.

В зависимости от области Украины, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза может быть больше или меньше средних ценовых показателей.

Фото: auto.ria.com

Как известно, 30 августа Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о возвращении акциза на топливо (бензин и дизель) в размере €100/1000 литров. Как это отразится на стоимости горючего – читайте в материале.

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Источник: AUTO.RIA, Minfin.com.ua

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціна на газ Цены на бензин
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