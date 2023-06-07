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Ціни на пальне знову пішли вниз: скільки коштує заправити авто 7 червня

7 Червня 2023, 09:22
Валентина Летяк редакторка стрічки
Пальне, бензин, газ, авто, АЗС
Джерело: Depositphotos

Після кількох днів стабілізації середні ціни на пальне в Україні у середу, 7 червня, знову дещо скоригувалися у бік зниження.

Не змінилася лише вартість бензину марки А-95+, який я і напередодні, реалізують на АЗС в середньому по 47,54 грн/л.

Популярний А-95 скинув 3 копійки, і сьогодні коштує 44,9 грн/л.

Так само здешевшав на 3 копійки і бензин марки А-92 – 43,31 грн/л.

Найбільше за добу змінилася середня вартість дизельного пального – мінус 5 копійок (43,34 грн/л).

Ціна автогазу знизилася на 1 копійку – до 21,83 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Ціни на бензин 7 червня

Ціни на бензин 7 червня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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