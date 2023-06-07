Після кількох днів стабілізації середні ціни на пальне в Україні у середу, 7 червня, знову дещо скоригувалися у бік зниження.

Не змінилася лише вартість бензину марки А-95+, який я і напередодні, реалізують на АЗС в середньому по 47,54 грн/л.

Популярний А-95 скинув 3 копійки, і сьогодні коштує 44,9 грн/л.

Так само здешевшав на 3 копійки і бензин марки А-92 – 43,31 грн/л.

Найбільше за добу змінилася середня вартість дизельного пального – мінус 5 копійок (43,34 грн/л).

Ціна автогазу знизилася на 1 копійку – до 21,83 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Джерело: AutoRia