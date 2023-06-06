Влітку для охолодження машини автомобілісти використовують кондиціонер. Однак, якщо у вас його немає, або ви боїтеся застудитися через різкі перепади температур, потрібно знати відповідні лайфхаки. Як охолодити авто без кондиціонера та що для цього потрібно – читайте в матеріалі.
Як охолодити авто без кондиціонера: швидкі методи
- Волога ганчірка. На головний вентиляційний отвір можна повісити вологу ганчірку або вологі серветки. Так повітря в салоні стане набагато прохолоднішим. Однак потрібно стежити за тим, скільки води ви всотуєте у ганчірки (її має бути небагато).
- Лід. Надійний помічник у таких ситуаціях. Просто покладіть трішки льоду на підлогу під вентиляційним отвором. Такий спосіб допоможе охолодити усі речі, які є навколо. Якщо ви хочете запобігти утворенню калюж, покладіть лід у пластикову підставку або глибоку тарілку.
- Відчиніть усі вікна. Це допоможе створити хорошу циркуляцію повітря в салоні.
- Затонуйте вікна машини сітловідбивальною плівкою. Однак пам’ятайте про законодавство. В Україні дозволяється клеїти сонцезахисну плівку до 14 см.
- Відкрийте не тільки вікна, а й багажник авто. Досить кількох хвилин, навіть якщо не спостерігається і найменшого вітерця, щоб розігріте повітря покинуло вашу машину.
Як охолодити авто, якщо немає кондиціонера: загальні поради
- Одягайте зручний і повсякденний одяг. Наприклад, влітку можна одягати легкі футболки та шорти, а в багажник покласти тепліший одяг про всяк випадок.
- Одягайте світлий, а не темний одяг.
- Паркуйтеся подалі від сонячних променів.
- Перевзувайтеся у босоніжки, бо ступні віддають багато тепла і таким чином охолоджують тіло.
- Змочуйте волосся, обличчя та шию водою (особливо, якщо їдете в далеку дорогу).
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