Влітку для охолодження машини автомобілісти використовують кондиціонер. Однак, якщо у вас його немає, або ви боїтеся застудитися через різкі перепади температур, потрібно знати відповідні лайфхаки. Як охолодити авто без кондиціонера та що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як охолодити авто без кондиціонера: швидкі методи

Волога ганчірка. На головний вентиляційний отвір можна повісити вологу ганчірку або вологі серветки. Так повітря в салоні стане набагато прохолоднішим. Однак потрібно стежити за тим, скільки води ви всотуєте у ганчірки (її має бути небагато). Лід. Надійний помічник у таких ситуаціях. Просто покладіть трішки льоду на підлогу під вентиляційним отвором. Такий спосіб допоможе охолодити усі речі, які є навколо. Якщо ви хочете запобігти утворенню калюж, покладіть лід у пластикову підставку або глибоку тарілку. Відчиніть усі вікна. Це допоможе створити хорошу циркуляцію повітря в салоні. Затонуйте вікна машини сітловідбивальною плівкою. Однак пам’ятайте про законодавство. В Україні дозволяється клеїти сонцезахисну плівку до 14 см. Відкрийте не тільки вікна, а й багажник авто. Досить кількох хвилин, навіть якщо не спостерігається і найменшого вітерця, щоб розігріте повітря покинуло вашу машину.

Як охолодити авто, якщо немає кондиціонера: загальні поради