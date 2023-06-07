После нескольких дней стабилизации средние цены на топливо в Украине в среду, 7 июня, снова несколько скорректировались в сторону снижения.

Не изменилась только стоимость бензина марки А-95+, который как и накануне, реализуют на АЗС в среднем по 47,54 грн/л.

Популярный А-95 сбросил 3 копейки, и сегодня стоит 44,9 грн/л.

Так же подешевел на 3 копейки и бензин марки А-92 — 43,31 грн/л.

Больше всего за сутки изменилась средняя стоимость дизельного топлива — минус 5 копеек (43,34 грн/л).

Цена автогаза снизилась на 1 копейку — до 21,83 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Источник: AutoRia