У середу, 11 січня, знизилися середні ціни на усі види пального.

Зокрема, преміальний бензин A-95+ скинув 5 копійок від попередньої вартості і сьогодні коштує 52,28 грн/л.

Літр популярного A-95 здешевшав на 1 копійку – до 51,4 грн/л.

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А-92 пропонують на АЗС в середньому по 50,46 грн (менше, ніж учора, на 17 копійок).

Дизельне пальне здешевшало на 5 копійок – до 54,85 грн/л.

Найбільшу різницю в ціні у порівнянні з попереднім днем демонструє автогаз. Його вартість за день знизилася в середньому ще на 29 копійок. Сьогодні це пальне реалізують по 28,7 грн/л.

У мережах АЗС найдешевший A-95 можна знайти по 45 грн/л, а найдорожчий – по 53 грн/л.

Літр дизеля пропонують щонайменше за 52,49 грн, максимум – по 57,99 грн.

Ціни на автогаз коливаються в діапазоні від 26,04 грн до 37 грн за літр. Тобто зниження середньої вартості відбувається саме за рахунок нижньої планки.

Джерело: AutoRia