В среду, 11 января, снизились средние цены на все виды топлива.

В частности, премиальный бензин A-95+ сбросил 5 копеек от предыдущей стоимости и сегодня стоит 52,28 грн/л.

Литр популярного A-95 подешевел на 1 копейку — до 51,4 грн/л.

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А-92 предлагают на АЗС в среднем по 50,46 грн (меньше, чем вчера, на 17 копеек).

Дизельное топливо подешевело на 5 копеек — до 54,85 грн/л.

Наибольшую разницу в цене по сравнению с предыдущим днем демонстрирует автогаз. Его стоимость за день снизилась в среднем еще на 29 копеек. Сегодня это топливо реализуют по 28,7 грн/л.

В сетях АЗС самый дешевый A-95 можно найти по 45 грн/л, а самый дорогой — по 53 грн/л.

Литр дизеля предлагают минимум за 52,49 грн, максимум — по 57,99 грн.

Цены на автогаз колеблются в диапазоне от 26,04 грн до 37 грн за литр. То есть снижение средней стоимости происходит именно за счет нижней планки.

Источник: AutoRia