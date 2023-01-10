Українці активно купують електрокари – у грудні минулого року автопарк поповнився на 1,6 тис. авто. Це на 66% більше, ніж за позаминулий рік, що свідчить про збільшений попит на екологічно чистий транспорт.

За даними Укравтопрому, загалом за 2022 рік було придбано 13,6 тис. електрокарів – це у півтора раза більше ніж у 2021 році.

Очікувано, у 2022 році найпопулярнішим електрокаром на ринку був Nissan Leaf. Культовий автомобіль відрізняється своєю дешевизною, доступністю та надійністю.

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Таких електрокарів українці придбали за минулий рік 2 349. Друге місце за відносно новим Volkswagen ID.4 – електрокар від 2020 року купили 1 407 разів. Трійку лідерів замикає люксова Tesla Model 3 – флагманський автомобіль зацікавив 952 українців.

Четверте місце за культовим Volkswagen Golf, але з електроприводом – 862 авто. П’ятірку замикає компактний, але доступний француз Renault Zoe – він завоював 674 реєстрацій.

Нагадаємо, що ринок авто на тлі війни у 2022 році сильно обвалився – минулого року завезли майже 400 тис. вживаних авто, що майже на 25% менше, ніж роком раніше. Найчастіше купували моделі Volkswagen, Ranault та Ford. Транспорт активно завозився через Польщу, і навіть нульове розмитнення не допомогло уникнути занепаду ринку.