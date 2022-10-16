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Ціни на пальне в Україні стабільні: скільки коштують бензин і дизель

16 Жовтня 2022, 12:48
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на пальне в Україні стабільні: скільки коштують бензин і дизель
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні у неділю, 16 жовтня, не змінилися.

Зокрема, літр бензину А-95+ коштує 50,02 грн, як і напередодні.

А-95 на автозаправках пропонують в середньому по 49,34 грн/л.

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Бензин категорії А-92 можна придбати за 47,14 грн/л.

Вартість дизельного пального – 53,34 грн/л, автогаз пропонують по 26,77 грн.

Ціни на пальне в Україні

Ціни на пальне в Україні

Фото: AutoRia

В мережах АЗС мінімальна вартість популярного А-95 –  46,20 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.

Ціни на дизель статують з позначки 49,79 грн/л, максимум – 57 грн/л.

Вартість автогазу коливається від 25,25 грн до 27,98 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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