Середні ціни на пальне в Україні у неділю, 16 жовтня, не змінилися.
Зокрема, літр бензину А-95+ коштує 50,02 грн, як і напередодні.
А-95 на автозаправках пропонують в середньому по 49,34 грн/л.
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Бензин категорії А-92 можна придбати за 47,14 грн/л.
Вартість дизельного пального – 53,34 грн/л, автогаз пропонують по 26,77 грн.
В мережах АЗС мінімальна вартість популярного А-95 – 46,20 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.
Ціни на дизель статують з позначки 49,79 грн/л, максимум – 57 грн/л.
Вартість автогазу коливається від 25,25 грн до 27,98 грн за літр.
Джерело: AutoRia