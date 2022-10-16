Средние цены на топливо в Украине в воскресенье, 16 октября, не изменились.

В частности, литр бензина А-95+ стоит 50,02 грн, как и накануне.

А-95 на автозаправках предлагают в среднем по 49,34 грн/л.

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Бензин категории А-92 можно приобрести по 47,14 грн/л.

Стоимость дизельного топлива – 53,34 грн/л, автогаз предлагают по 26,77 грн.

В сетях АЗС минимальная стоимость популярного А-95 – 46,20 грн/л, максимальная цена – 51 грн/л.

Цены на дизель статируют с отметки 49,79 грн/л, максимум – 57 грн/л.

Стоимость автогаза колеблется от 25,25 до 27,98 грн за литр.

Источник: AutoRia