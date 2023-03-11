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Ціни на пальне в Україні стабілізувалися: скільки коштує заправити авто 11 березня

11 Березня 2023, 12:06
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

В суботу, 11 березня, середні ціни на пальне в Україні не змінилися.

Преміальний бензин марки A-95+, як і напередодні, коштує в середньому 49,12 грн/л.

Популярний А-95 реалізують по 47,34 грн за літр.

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Не змінилася й вартість A-92 – 46,41 грн/л.

Літр дизельного пального пропонують по 48,92 грн за літр, автогазу – по 22,96 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

Ціни на бензин 11 березня

Ціни на бензин 11 березня

Фото: AutoRia

Вартість А-95 в мережах АЗС – від 44 грн до 55 грн за літр.

Дизель коштує щонайменше 46 грн/л, максимум – 53 грн/л.

Автогаз – у діапазоні 20,96-28,5 грн/л.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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