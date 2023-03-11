В субботу, 11 марта, средние цены на топливо в Украине не изменились.

Премиальный бензин марки A-95+, как и накануне, стоит в среднем 49,12 грн/л.

Популярный А-95 реализуют по 47,34 грн за литр.

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Не изменилась и стоимость A-92 — 46,41 грн/л.

Литр дизельного топлива предлагают по 48,92 грн за литр, автогаза — по 22,96 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций?

Стоимость А-95 в сетях АЗС — от 44 грн до 55 грн за литр.

Дизель стоит минимум 46 грн/л, максимум — 53 грн/л.

Автогаз — в диапазоне 20,96-28,5 грн/л.

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Источник: AutoRia