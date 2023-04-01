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Ціни на пальне в Україні 1 квітня продовжують стабільно знижуватися

1 Квітня 2023, 08:32
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, АЗС
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні, в суботу, 1 квітня, продовжують знижуватися.

Зокрема преміальний А-95+ сьогодні коштує на АЗС в середньому 48,86 грн за літр (мінус 5 копійок).

Популярний А-95 скинув за день 13 копійок, це пальне в суботу реалізують по 46,88 грн/л.

Зараз дивляться

Літр бензину А-92 здешевшав на 10 копійок – до 45,71 грн/л.

Вартість дизельного пального знизилася на 15 копійок (47,04 грн/л), автогазу – на 4 копійки (21,62 грн/л).

Ціни на пальне на автозаправках в Україні:

Ціни на бензин 1 квітня березня

Ціни на бензин 1 квітня березня

Фото: AutoRia

В Україні планують в липні повернути податок на пальне (ПДВ) 20%. Цілком можливо, що це спричинить подорожчання.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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