Середні ціни на пальне в Україні, в суботу, 1 квітня, продовжують знижуватися.

Зокрема преміальний А-95+ сьогодні коштує на АЗС в середньому 48,86 грн за літр (мінус 5 копійок).

Популярний А-95 скинув за день 13 копійок, це пальне в суботу реалізують по 46,88 грн/л.

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Літр бензину А-92 здешевшав на 10 копійок – до 45,71 грн/л.

Вартість дизельного пального знизилася на 15 копійок (47,04 грн/л), автогазу – на 4 копійки (21,62 грн/л).

Ціни на пальне на автозаправках в Україні:

В Україні планують в липні повернути податок на пальне (ПДВ) 20%. Цілком можливо, що це спричинить подорожчання.

Джерело: AutoRia