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Ціни на пальне 13 травня знову знизилися, найбільше здешевшали А-95 та дизель

13 Травня 2023, 10:22
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Джерело: Depositphotos

На АЗС в Україні продовжується тенденція до зниження середніх цін. Зокрема у суботу, 13 травня, здешевшали всі види пального, окрім автогазу.

Преміальний А-95+ продають в середньому по 47,72 грн, що на 2 копійки дешевше, ніж напередодні.

Популярний бензин марки А-95 скинув відразу 27 копійок від учорашньої ціни – 45,58 грн/л.

Бензин марки А-92 сьогодні коштує 44,02 грн за літр (мінус 2 копійки).

Вартість дизельного пального за добу знизилася в середньому на 37 копійок – до 44,35 грн/л.

Автогаз зберігає цінову стабільність – 21,74 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 13 травня

Ціни на бензин 13 травня

Фото: AutoRia

Експерт Сергій Куюн прогнозує зниження цін на бензин та дизельне пальне у травні на одну-дві гривні.

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ДжерелоAutoRia

Теги
АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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