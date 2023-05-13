На АЗС в Україні продовжується тенденція до зниження середніх цін. Зокрема у суботу, 13 травня, здешевшали всі види пального, окрім автогазу.

Преміальний А-95+ продають в середньому по 47,72 грн, що на 2 копійки дешевше, ніж напередодні.

Популярний бензин марки А-95 скинув відразу 27 копійок від учорашньої ціни – 45,58 грн/л.

Бензин марки А-92 сьогодні коштує 44,02 грн за літр (мінус 2 копійки).

Вартість дизельного пального за добу знизилася в середньому на 37 копійок – до 44,35 грн/л.

Автогаз зберігає цінову стабільність – 21,74 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС:

Експерт Сергій Куюн прогнозує зниження цін на бензин та дизельне пальне у травні на одну-дві гривні.

Джерело: AutoRia