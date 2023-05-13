На АЗС в Украине продолжается тенденция к снижению средних цен. В частности, в субботу, 13 мая, подешевели все виды топлива, кроме автогаза.

Премиальный А-95+ продают в среднем по 47,72 грн, что на 2 копейки дешевле, чем накануне.

Популярный бензин марки А-95 сбросил сразу 27 копеек от вчерашней цены — 45,58 грн/л.

Бензин марки А-92 сегодня стоит 44,02 грн за литр (минус 2 копейки).

Стоимость дизельного топлива за сутки снизилась в среднем на 37 копеек — до 44,35 грн/л.

Автогаз сохраняет ценовую стабильность — 21,74 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС:

Эксперт Сергей Куюн прогнозирует снижение цен на бензин и дизельное топливо в мае на одну-две гривны.

Источник: AutoRia