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Цены на топливо 13 мая снова снизились, больше всего подешевели А-95 и дизель

13 мая 2023, 10:22
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Источник: Depositphotos

На АЗС в Украине продолжается тенденция к снижению средних цен. В частности, в субботу, 13 мая, подешевели все виды топлива, кроме автогаза.

Премиальный А-95+ продают в среднем по 47,72 грн, что на 2 копейки дешевле, чем накануне.

Популярный бензин марки А-95 сбросил сразу 27 копеек от вчерашней цены — 45,58 грн/л.

Бензин марки А-92 сегодня стоит 44,02 грн за литр (минус 2 копейки).

Стоимость дизельного топлива за сутки снизилась в среднем на 37 копеек — до 44,35 грн/л.

Автогаз сохраняет ценовую стабильность — 21,74 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 13 травня

Ціни на бензин 13 травня

Фото: AutoRia

Эксперт Сергей Куюн прогнозирует снижение цен на бензин и дизельное топливо в мае на одну-две гривны.

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ИсточникAutoRia

Теги
АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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