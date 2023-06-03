Середні ціни на АЗС у суботу, 3 червня, дещо змінилися на деякі види пального.

Лише преміальний бензин марки А-95+, як і напердодні, реалізують в середньому по 47,56 грн/л.

Вартість популярного А-95 на автозаправках змінилая лише на 1 копійку – 44,93 грн/л.

Бензин марки А-92 скинув 2 копійки – 43,32 грн/л.

Дизельне пальне за добу здешевшало найбільше (мінус 4 копійки) – до 43,4 грн/л.

Автогаз водіям обійдеться в середньому на 1 копійку дорожче – 21,85 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia