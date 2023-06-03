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Ціни на дизель продовжують знижуватися: скільки коштує заправити авто 3 червня

3 Червня 2023, 11:04
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на АЗС у суботу, 3 червня, дещо змінилися на деякі види пального.

Лише преміальний бензин марки А-95+, як і напердодні, реалізують в середньому по 47,56 грн/л.

Вартість популярного А-95 на автозаправках змінилая лише на 1 копійку – 44,93 грн/л.

Бензин марки А-92 скинув 2 копійки – 43,32 грн/л.

Дизельне пальне за добу здешевшало найбільше (мінус 4 копійки) – до 43,4 грн/л.

Автогаз водіям обійдеться в середньому на 1 копійку дорожче – 21,85 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 3 червня

Ціни на бензин 3 червня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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