Середні ціни на АЗС у суботу, 3 червня, дещо змінилися на деякі види пального.
Лише преміальний бензин марки А-95+, як і напердодні, реалізують в середньому по 47,56 грн/л.
Вартість популярного А-95 на автозаправках змінилая лише на 1 копійку – 44,93 грн/л.
Бензин марки А-92 скинув 2 копійки – 43,32 грн/л.
Дизельне пальне за добу здешевшало найбільше (мінус 4 копійки) – до 43,4 грн/л.
Автогаз водіям обійдеться в середньому на 1 копійку дорожче – 21,85 грн/л.
Скільки коштує пальне в мережах АЗС:
Джерело: AutoRia