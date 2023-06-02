У травні 2023 року серед автомобілістів України рейтинг “свіжопригнаних” старих легковиків очолив бренд Volkswagen. За останній місяць весни їх зареєстрували 3,4 тис.
Друге місце дісталося бренду Renault – 1,9 тис. На третьому місці Skoda – 1,4 тис. Наступним за популярністю йде Nissan – 1,1 тис. П’ятірку лідерів замикає Ford – 1,1 тис.
Найпопулярніші моделі вживаних авто, які українці пригнали в травні 2023:
- Volkswagen Golf – 1 337 авто
- Skoda Octavia – 881 авто
- Renault Megane – 784 авто
- Volkswagen Passat – 723 авто
- Renault Scenic – 573 авто
- Nissan Leaf – 402 авто
- Nissan Qashqai – 390 авто
- Ford Focus – 374 авто
- Volkswagen Touran – 346 авто
- Audi A4 – 314 авто
- Skoda Fabia – 305 авто
- Volkswagen Tiguan – 272 авто
- Opel Zafira – 271 авто
- Opel Astra – 235 авто
- Audi Q5 – 216 авто