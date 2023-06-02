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Авто

Passat більше не в топі. Які вживані авто приганяли українці у травні

2 Червня 2023, 16:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Pexels

У травні 2023 року серед автомобілістів України рейтинг “свіжопригнаних” старих легковиків очолив бренд Volkswagen. За останній місяць весни їх зареєстрували 3,4 тис.

Друге місце дісталося бренду Renault – 1,9 тис. На третьому місці Skoda – 1,4 тис. Наступним за популярністю йде Nissan – 1,1 тис. П’ятірку лідерів замикає Ford – 1,1 тис.

Найпопулярніші моделі вживаних авто, які українці пригнали в травні 2023:

  • Volkswagen Golf – 1 337 авто
  • Skoda Octavia – 881 авто
  • Renault Megane – 784 авто
  • Volkswagen Passat – 723 авто
  • Renault Scenic – 573 авто
  • Nissan Leaf – 402 авто
  • Nissan Qashqai – 390 авто
  • Ford Focus – 374 авто
  • Volkswagen Touran – 346 авто
  • Audi A4 – 314 авто
  • Skoda Fabia – 305 авто
  • Volkswagen Tiguan – 272 авто
  • Opel Zafira – 271 авто
  • Opel Astra – 235 авто
  • Audi Q5 – 216 авто
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Джерело
Інститут досліджень авторинку
Теги
авто з європи
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