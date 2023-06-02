2 Червня 2023, 16:04 Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

У травні 2023 року серед автомобілістів України рейтинг “свіжопригнаних” старих легковиків очолив бренд Volkswagen. За останній місяць весни їх зареєстрували 3,4 тис. Друге місце дісталося бренду Renault – 1,9 тис. На третьому місці Skoda – 1,4 тис. Наступним за популярністю йде Nissan – 1,1 тис. П’ятірку лідерів замикає Ford – 1,1 тис. Найпопулярніші моделі вживаних авто, які українці пригнали в травні 2023: Volkswagen Golf – 1 337 авто

Skoda Octavia – 881 авто

Renault Megane – 784 авто

Volkswagen Passat – 723 авто

Renault Scenic – 573 авто

Nissan Leaf – 402 авто

Nissan Qashqai – 390 авто

Ford Focus – 374 авто

Volkswagen Touran – 346 авто

Audi A4 – 314 авто

Skoda Fabia – 305 авто

Volkswagen Tiguan – 272 авто

Opel Zafira – 271 авто

Opel Astra – 235 авто

Audi Q5 – 216 авто Читайте також: Вживані авто подорожчали в Україні – як змінилися ціни та на які моделі

Джерело Інститут досліджень авторинку

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