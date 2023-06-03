Средние цены на АЗС в субботу, 3 июня, несколько изменились на некоторые виды топлива.

Только премиальный бензин марки А-95+, как и накануне, реализуют в среднем по 47,56 грн/л.

Стоимость популярного А-95 на автозаправках изменилась лишь на 1 копейку — 44,93 грн/л.

Бензин марки А-92 сбросил 2 копейки — 43,32 грн/л.

Дизельное топливо за сутки подешевело больше всего (минус 4 копейки) — до 43,4 грн/л.

Автогаз водителям обойдется в среднем на 1 копейку дороже — 21,85 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Источник: AutoRia