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Цены на дизель продолжают снижаться: сколько стоит заправить авто 3 июня

3 июня 2023, 11:04
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Источник: Depositphotos

Средние цены на АЗС в субботу, 3 июня, несколько изменились на некоторые виды топлива.

Только премиальный бензин марки А-95+, как и накануне, реализуют в среднем по 47,56 грн/л.

Стоимость популярного А-95 на автозаправках изменилась лишь на 1 копейку — 44,93 грн/л.

Бензин марки А-92 сбросил 2 копейки — 43,32 грн/л.

Дизельное топливо за сутки подешевело больше всего (минус 4 копейки) — до 43,4 грн/л.

Автогаз водителям обойдется в среднем на 1 копейку дороже — 21,85 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 3 червня

Ціни на бензин 3 червня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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