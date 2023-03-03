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Ціни на дизель продовжують знижуватися: скільки коштує заправити авто 3 березня

3 Березня 2023, 11:27
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

У п’ятницю, 3 березня, середні ціни на пальне в Україні помітно змінилися лише на дизель, літр якого за день здешевшав ще 24 копійки – до 49,4 грн.

Вартість преміального бензину марки A-95+ залишилася на вчорашньому рівні – в середньому 49,15 грн/л.

Популярний А-95 реалізують на АЗС по 47,48 грн/л (мінус 1 копійка).

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A-92 коштує на 2 копійки дешевше, сьогодні це пальне пропонують в середньому по 46,44 грн/л.

Вартість автогазу знизилася до 23,59 грн/л (мінус 4 копійки).

Відповідно у мережах автозаправних станцій ціни на пальне різняться.

Ціни на бензин 3 березня

Ціни на бензин 3 березня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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