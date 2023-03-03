В пятницу, 3 марта, средние цены на топливо в Украине заметно изменились только на дизель, литр которого за день подешевел еще на 24 копейки — до 49,4 грн.

Стоимость премиального бензина марки A-95+ осталась на вчерашнем уровне — в среднем 49,15 грн/л.

Популярный А-95 реализуют на АЗС по 47,48 грн/л (минус 1 копейка).

Сейчас смотрят

A-92 стоит на 2 копейки дешевле, сегодня это топливо предлагают в среднем по 46,44 грн/л.

Стоимость автогаза снизилась до 23,59 грн/л (минус 4 копейки).

Соответственно в сетях автозаправочных станций цены на топливо различаются.

Источник: AutoRia