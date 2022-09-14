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Ціни на бензин та дизель знизилися: скільки коштує пальне в Україні 14 вересня

14 Вересня 2022, 11:47
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

В Україні середні ціни на пальне на автозаправках у середу, 14 вересня, дещо знизилися.

Премільний бензин А-95+ сьогодні коштує на 3 копійки менше – в середньому 50,6 грн/л.

Ціна А-95 змінилася лише на 1 копійку – 49,69 грн/л.

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А-92, який вчора здорожчав на 7 копійок, знову здешевшав на таку ж вартість, і тепер його пропонують по 47,83 грн/л.

Середня ціна літра дизеля на українських АЗС знизилася на 2 копійки – до 53,12 грн/л.

Ціна на автогаз не змінилася – 25,94 грн/л.

Ціни на бензин 14 вересня

Ціни на бензин 14 вересня

Фото: AutoRia

У мережах АЗС мінімальна вартість бензину категорії А-95 становить 47,5 грн/л, максимальна – майже 52 грн за літр.

Дизель пропонують щонайменше по 49,6 грн/л, максимум – по 57,24 грн/л.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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