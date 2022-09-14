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Цены на бензин и дизель снизились: сколько стоит топливо в Украине 14 сентября

14 сентября 2022, 11:47
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Depositphotos

В Украине средние цены на топливо на автозаправках в среду, 14 сентября, несколько снизились.

Премильный бензин А-95+ сегодня стоит на 3 копейки меньше – в среднем 50,6 грн/л.

Цена А-95 изменилась только на 1 копейку – 49,69 грн/л.

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А-92, который вчера подорожал на 7 копеек, снова подешевел на такую ​​же стоимость, и теперь его предлагают по 47,83 грн/л.

Средняя цена литра дизеля на украинских АЗС снизилась на 2 копейки – до 53,12 грн/л.

Цены на автогаз не изменились – 25,94 грн/л.

Ціни на бензин 14 вересня

Ціни на бензин 14 вересня

Фото: AutoRia

В сетях АЗС минимальная стоимость бензина категории А-95 составляет 47,5 грн/л, максимальная – около 52 грн за литр.

Дизель предлагают минимум по 49,6 грн/л, максимум – по 57,24 грн/л.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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