Середні ціни на пальне на українських АЗС зросли, виключення становить автогаз та дизель.

Так, 21 грудня літр преміального A-95+ коштує 52,43 грн/л, що на 24 копійки більше від учорашніх цін.

Вартість популярного бензину марки А-95 зросла у ціні на 22 копійки і становить 51,63 грн/л.

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Бензин A-92 на автозаправках реалізують по 51,04 грн/л (на 3 копійки більше, ніж 20 грудня). Дизельне пальне демонструє стабільність та коштує 54,93 грн/л.

Вартість автогазу навпаки на 5 копійок зменшилась у ціні – 29,31 грн/л.

Водночас в мережах АЗС ціни відрізняються. Наприклад, найдешевший бензин А-95 коштує 45 грн/л (ZOG), найдорожчий – 54 грн/л (ОККО, WOG та Neftek).

Дизельне пальне пропонують щонайменше по 52 грн/л (Укр-Петроль), максимальна ціна – майже 59, 99 грн/л (Параллель).

Діапазон цін на автогаз – від 26,95 до 37, 99 грн/л.

Бензин зріс у ціні. Скільки коштує паливо в Україні 21 грудня / 3 зображення

Джерело: AutoRia