Вартість пального на українських АЗС не змінюється вже кілька днів поспіль.

У вівторок, 8 листопада, преміальний А-95+, як і напередодні, коштує в середньому 49,96 грн/л, а бензин марки А-95 – 49,28 грн.

Середня ціна на А-92 – 47,53 грн/л, а дизельне пальне реалізують на автозаправках по 53,79 грн/л.

Зараз дивляться

Автогаз також демонструє цінову стабільність – 28,43 грн/л.

Водночас в мережах АЗС ціни на пальне різняться. А-95 пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.

Мінімальна вартість дизельного пального – 51,5 грн/л, максимальна – 58 грн за літр.

Джерело: AutoRia