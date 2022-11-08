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Цінова стабільність: скільки коштує пальне в Україні 8 листопада

8 Листопада 2022, 10:40
Валентина Летяк редакторка стрічки
Цінова стабільність: скільки коштує пальне в Україні 8 листопада
Джерело: Pixabay

Вартість пального на українських АЗС не змінюється вже кілька днів поспіль.

У вівторок, 8 листопада, преміальний А-95+, як і напередодні, коштує в середньому 49,96 грн/л, а бензин марки А-95 – 49,28 грн.

Середня ціна на А-92 – 47,53 грн/л, а дизельне пальне реалізують на автозаправках по 53,79 грн/л.

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Автогаз також демонструє цінову стабільність – 28,43 грн/л.

Ціни на бензин 8 листопада

Ціни на бензин 8 листопада

Фото: AutoRia

Водночас в мережах АЗС ціни на пальне різняться. А-95 пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.

Мінімальна вартість дизельного пального – 51,5 грн/л, максимальна – 58 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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