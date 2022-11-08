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Ценовая стабильность: сколько стоит топливо в Украине 8 ноября

8 ноября 2022, 10:40
Валентина Летяк редактор ленты
Ценовая стабильность: сколько стоит топливо в Украине 8 ноября
Источник: Pixabay

Стоимость топлива на украинских АЗС не меняется уже несколько дней.

Во вторник, 8 ноября, премиальный А-95+, как и накануне, в среднем стоит 49,96 грн/л, а бензин марки А-95 – 49,28 грн.

Средняя цена на А-92 – 47,53 грн/л, а дизельное топливо реализуют на автозаправках по 53,79 грн/л.

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Автогаз также показывает ценовую стабильность – 28,43 грн/л.

Ціни на бензин 8 листопада

Ціни на бензин 8 листопада

Фото: AutoRia

В то же время в сетях АЗС цены на топливо разнятся. А-95 предлагают минимум по 45,7 грн/л, максимальная цена – 51 грн/л.

Минимальная стоимость дизельного топлива – 51,5 грн/л, максимальная – 58 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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