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Українці зіштовхнулися з проблемою ввезення євроблях: чому не всі авто можна поставити на облік

22 Травня 2022, 12:18
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Евробляхи
Джерело: Depositphotos

Протягом останнього місяця власники авто на іноземній реєстрації масово скаржаться на проблеми із постановкою євроблях на облік в Україні.

Це пов’язано з тим, що в транспортних засобах фіксують перебиті та переварені номери двигунів та кузовів.

Сервісні центри МВС не можуть зареєструвати машити з подібними дефектами. Через це українці втрачають як авто, так і гроші, які були витрачені на покупку. Євробляхи з дефектами везуть до відділків поліції, де з’ясовують обставини справи.

Зараз дивляться

Зокрема, одна із таких власниць звернулася до Броварського сервісного центру МВС для первинної реєстрації. У Volkswagen Passat 1999 випуску експерти виявили, що ідентифікаційні знаки номера кузова не відповідають вимогам заводу-виробника для маркування таких авто.

– Встановлено, що номер кузова Volkswagen було видалено кустарним способом і нанесено інші номери, які є підробленими. Вкотре закликаємо: будьте обачними при купівлі авто, а його реєстрацію лишіть фахівцям – сервісним центрам МВС, – закликають у Головному сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, що з початку квітня українці можуть ввозити транспорт за нульовим розмитненням. Зміни у законі покликані допомогти оперативно розмитнювати й передавати авто військовим за спрощеною митною процедурою, щоб заощадити час.

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Євробляхи
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