Протягом останнього місяця власники авто на іноземній реєстрації масово скаржаться на проблеми із постановкою євроблях на облік в Україні.

Це пов’язано з тим, що в транспортних засобах фіксують перебиті та переварені номери двигунів та кузовів.

Сервісні центри МВС не можуть зареєструвати машити з подібними дефектами. Через це українці втрачають як авто, так і гроші, які були витрачені на покупку. Євробляхи з дефектами везуть до відділків поліції, де з’ясовують обставини справи.

Зараз дивляться

Зокрема, одна із таких власниць звернулася до Броварського сервісного центру МВС для первинної реєстрації. У Volkswagen Passat 1999 випуску експерти виявили, що ідентифікаційні знаки номера кузова не відповідають вимогам заводу-виробника для маркування таких авто.