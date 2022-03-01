Чи потрібно вносити до декларації захоплені російські танки

Українцям порадили не перейматися декларуванням захопленого ворожого транспорту – танка або БТР. За заявою Антикорупційного агентства України, про отримання техніки окупанта заявляти службі не потрібно.

– Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн), – повідомили у НАЗК.

Це означає, що декларувати такий транспорт упродовж 10 днів не потрібно. Закон свідчить, що такі танки не зображатимуться у декларації.

Тому є кілька причин. Перша – у зв’язку з повномасштабною агресією з боку Росії з 24 лютого, через що отримання транспорту не було угодою. Друга причина – ворожий транспорт найчастіше потрапляє до рук українців у пошкодженому вигляді, та визначити його вартість неможливо.

Водночас у НАЗК заявили, що всі охочі можуть задекларувати майно, захоплене в окупантів.

Але водіям Києва не варто забувати про нові заборони, що поширюються на дороги столиці. Так тепер категорично не можна рухатися смугою громадського транспорту. Автомобілі водіїв, які користуються смугою ГТ, автоматично вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп.

Втім, обмеження діють на всі авто, крім спеціалізованих – транспорт зі спецвантажем, громадський транспорт, військову техніку та швидку допомогу.

Фото: Міноборони РФ