Нужно ли вносить в декларацию захваченные российские танки

Украинцам посоветовали не переживать по поводу декларирования захваченного вражеского транспорта — танка или БТР. По заявлению Антикоррупционного агентства Украины — о получении техники оккупанта заявлять службе не нужно.

— Декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн), — сообщили в НАПК.

Это значит, что декларировать такой транспорт в течение 10 дней не нужно. Закон гласит, что такие танки не будут отображаться в декларации.

Этому есть несколько причин. Первая — в связи с полномасштабной агрессией со стороны России с 24 февраля, из-за чего получение транспорта не было сделкой. Вторая причина — вражеский транспорт зачастую попадает в руки украинцев в поврежденном виде, и определить его стоимость невозможно.

В то же время в НАПК заявили, что все желающие могут задекларировать имущество, захваченное у оккупантов.

Но водителям Киева не стоит забывать о новых запретах, которые распространяются на дороги столицы. Так, теперь категорически нельзя двигаться полосой общественного транспорта. Автомобили водителей, которые пользуются полосой ОТ, будут автоматически считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.

Впрочем, ограничения действуют на все авто, кроме специализированных — транспорт со спецгрузом, общественный транспорт, военную технику и скорую помощь.

Фото: Минобороны РФ