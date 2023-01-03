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Бюджетні та надійні: які нові авто купували українці у 2022 році

3 Січня 2023, 18:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Штраф за червоні поворотники в авто
Джерело: Depositphotos

2022 року українці купили 37,9 тис. нових авто. Найпопулярнішою моделлю виявилася Toyota RAV4.

Щоправда, війна сильно вплинула на ринок в Україні – показник на 63% менший, ніж роком раніше. Це найгірший результат із 2000 року.

Що стосується брендів, то лідером виявився японський виробник Toyota – 6 914 реєстрацій авто.

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Друге місце за французькими Renault – 3 975 покупок. Транспорт цього виробника підкуповує багатьох своєю доступністю та непоганою надійністю.

Трійку лідерів замикають чехи – нових авто від Skoda купили 2 829 разів в Україні.

Четверте місце за Hyundai – від третього місця відрив невеликий. Всього 2 285 покупок за 2022 рік.

Рейтинг на п’ятому місці замикають Volkswagen – 2 274 авто.

Втім, 2022 рік уже позаду, і на українців чекають оновлення в законах і правилах. Наприклад, у 2023 році можуть повернути обов’язковий техогляд легкових авто, а також на багатьох чекають збільшені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Аналітики впевнені, що дефіцит палива на АЗС не очікується. Про те, що зміниться для водіїв в Україні у 2023 році – читайте на Фактах ICTV.

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Джерело
Укравтопром
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