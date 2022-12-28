Последние несколько месяцев СМИ пестрят новостями о возможных изменениях для автовладельцев в следующем году: и многострадальный возврат техосмотра, и увеличение штрафов за превышение скорости, и реформа автострахования. В преддверии 2023 года Факты ICTV выяснили, действительно ли украинских водителей ждет столько изменений в военное время.

Возврат обязательного техосмотра

Последние несколько месяцев в разных СМИ и соцсетях начали активно появляться новости о возвращении обязательного техосмотра частных автомобилей в Украине с 1 января 2023 года. Мол, это обязательное требование соглашения об ассоциации с ЕС, и Украина уже начинает его выполнять. Напомним, техосмотр отменили еще в 2011 году из-за укоренившихся коррупционных схем, которые оценивали в миллиарды гривен. В настоящее время техосмотр проходят только коммерческие транспортные средства, такси.

Да, действительно, дискуссии о возвращении обязательного техосмотра продолжаются последние годы, ведь средний возраст автомобилей у нас более 22 лет, не все автовладельцы следят за техническим состоянием своих машин. 5 апреля 2021 года на сайте Министерства инфраструктуры действительно появился законопроект о возвращении забытой украинцами процедуры. Но тогда он получил немало критики, и продвижение законопроекта затормозилось. Это до сих пор только проект закона, его никто не принимал, и он не начинает действовать с 2023 года.

Сейчас смотрят

– Каких-либо документов, которые были бы на подходе, прошли два голосования в Раде и шли на подпись президенту, ничего такого нет. Поэтому эти слухи не больше, чем кликбейт некоторых СМИ. Кроме того, техосмотр — сложная тема, он возвращается на моей памяти уже 5 или 7 лет, каждый раз в видоизмененном варианте, каждый раз эти проекты публикуются на сайте МВД, проходят общественные обсуждения, их заносят в Раду и где-то там растворяются. И так из года в год. Поэтому прямо сейчас техосмотра не стоит бояться, – отмечает соучредитель Института исследования авторынка Остап Новицкий.

Кроме этого, накануне Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры прокомментировало сайту UBR, что введение техосмотра отложили и поднимут этот вопрос уже после окончания военного положения. Но даже после завершения войны понадобится определенное время на разработку реформы, которая будет справедливой и будет принята обществом. Так что пока волноваться водителям о возвращении техосмотра не стоит.

Большие штрафы за превышение скорости

Информация об увеличении штрафов в 2023 году тоже разлетелась в СМИ. Мол, Верховная Рада пересмотрела наказание за превышение скорости и планирует удвоить его до таких цифр:

превышение скорости на 80 км/ч и более – 3400 гривен;

превышение скорости на 110 км/ч и более – 4250 гривен;

превышение скорости на 50 км/ч, что привело к аварии – 5100 гривен.

Впрочем, автоэксперты опять же подчеркивают, это лишь законопроект, его только зарегистрировали. И пока парламентарии его еще не рассматривали даже в первом чтении, поэтому когда точно изменятся штрафы, сейчас прогнозировать рано.

– Я бы не выделял сейчас такие моменты, глобальные изменения, которые можно ожидать в 2023-м: увеличение штрафов или автофиксации, как это было в предыдущие годы, или реформы сервисных центров. Скорее всего, большинство других инициатив второго порядка будут внедряться, когда уже не будет военного положения в стране. Сейчас действительно много моментов, которые нужно подправить в законодательном поле, но я не вижу таких, которые были бы на подходе, – заключает автоэксперт Остап Новицкий.

Реформа автострахования

Аналогичная история с автострахованием. Осенью в парламенте зарегистрировали законопроект о реформе страхования авто, законодательство планируют обновить в соответствии с европейскими требованиями. Среди возможных изменений – увеличение страховых выплат, новый порядок их расчета, а также введение свободного ценообразования на полисы ОСАГО. Но пока законопроект о реформе автострахования не принят. Парламентарии планируют его рассмотреть в 2023 году.

Что будет с горючим в 2023 году

Дефицита топлива, пустых заправок и километровых очередей в АЗС представители рынка не прогнозируют в 2023-м, по крайней мере, в первой половине. Мол, сейчас все сети перестроили систему снабжения, адаптировались к новым вызовам, закупают топлива больше, чем нужно.

– Мы сейчас, этой зимой, оттестируем для следующих сезонов, что еще может пойти не так, что может вылезти в нашей системе снабжения. Рынок пытается ввезти сейчас больше продукта, чем нужно. Для того, чтобы горючее было. Ибо мы реально до конца не понимаем, сколько его нужно для более длинного блекаута, мы не понимаем, что будет с потреблением, когда две недели будет блекаут. Я считаю, худшую точку мы прошли в мае этого года. Такого, как было, я точно не ожидаю, – говорит Андрей Пивоварский, СЕО популярной сети АЗС.

Вероятно, небольшой дефицит может возникнуть в отдельной сети или регионе. Но майский сценарий точно не повторится. Что касается цен, то в ближайшее время они могут колебаться на гривню-две. Но о существенном подорожании горючего речь не идет.