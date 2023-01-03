Tesla встановила рекорд з постачання електрокарів за 2022 рік. Так, за минулий сезон вдалося відвантажити 1,3 млн авто – це на 40% більше, ніж у 2021 році.

Успіх Tesla пов’язаний із рекордними темпами збірок у період із серпня по січень. За цей час було відвантажено понад 405 тис. одиниць транспорту. Щоправда, прогнози Волл-стріт корпорації Маска не вдалося виправдати – аналітики чекали на 430 тис. поставок.

Щоправда, ситуація у 2023 році зміниться на гірший бік – очікується зниження попиту через світову кризу. Потенційні покупці бояться втратити кошти.

Зараз дивляться

У заяві для інвесторів Tesla заявила, що протягом року їй доводилося стикатися із серйозними проблемами, пов’язаними з Covid-обмеженнями та ланцюжком поставок.

Щоправда, 2023 рік для Tesla почався не дуже добре – влада Південної Кореї оштрафує компанію на $2,2 млн за приховування інформації про зменшений запас ходу за низьких температур.

Крім цього, корпорацію Маска звинувачують у перебільшенні характеристик транспорту та переваг порівняно з бензиновими авто.

Проблеми з Tesla також спостерігалися й у знаменитостей – днями ведучий Домінік Наті не зміг зарядити електрокар на морозі. Бортова система авто відмовилася живити акумулятори.