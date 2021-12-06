Зловмисники почали використовувати пристрій AirTag від Apple для крадіжки авто. Трекер дає змогу відстежувати транспорт до самого будинку, і робить це непомітно для оточення.

Ще у квітні 2021 року компанія представила брелоки AirTag – вони допомагають відстежувати предмети за допомогою інших iPhone, які при зближенні з пристроєм передають власнику мітки місцеперебування. Інформація залишається анонімною – дані не передаються Apple, а також не залишаються у пам’яті смартфона.

Злодії прикріплюють брелок на автомобіль жертви, а потім відстежують його розташування. Вкрасти транспорт набагато легше під будинком — зламувати авто на стоянці дуже ризиковано.

Відомо, що з вересня 2021 року поліція Англії розслідувала п’ять інцидентів, коли злодії викрали елітні автомобілі за допомогою AirTag.

Поліція запевняє, що трекери ховають у місцях на автомобілі, які важко помітити — під бампером, на причепі або біля номера. Коли зловмисники дізнаються домашню адресу, вони вичікують зручного моменту, зламують систему захисту авто і їдуть на вкраденому транспорті.

Apple поки що не коментує цю проблему — вони створили пристрій, який полегшує роботу злодіям. Можливо, AirTags використовують і для стеження за людьми – достатньо прикріпити брелок на одяг або кинути у рюкзак чи сумку жертви.