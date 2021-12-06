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Авто

Брелок AirTag от Apple помогает угонять авто: полиция предупредила о новой схеме

6 декабря 2021, 12:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Apple AirTag
Источник: Depositphotos

Злоумышленники начали использовать устройство AirTag от Apple для кражи авто. Трекер позволяет отслеживать транспорт до самого дома, и делает это незаметно для окружающих.

Еще в апреле 2021 года компания представила брелоки AirTag — они позволяют отслеживать предметы с помощью других iPhone, которые при сближении с устройством передают владельцу метки местоположения. Информация остается анонимной — данные не передаются Apple, а также не оставляются в памяти смартфона.

Воры прикрепляют брелок на автомобиль жертвы, а затем отслеживают его местоположение. Незаметно украсть транспорт намного легче под домом — взламывать авто на парковке очень рискованно.

Известно, что с сентября 2021 года полиция Англии расследовала пять инцидентов, когда воры угнали элитные автомобили с помощью AirTag.

Полиция заверяет, что трекеры прячут в местах на автомобиле, которые трудно заметить, под бампером, на прицепе или возле номера. Когда злоумышленники узнают домашний адрес, они выжидают подходящего момента, взламывают систему защиты авто и уезжают на украденном транспорте.

Apple пока не комментирует эту проблему — они создали устройство, которое облегчает работу ворам. Возможно, AirTags используют и для слежки за людьми — достаточно прикрепить брелок на одежду или бросить в рюкзак или сумку жертвы.

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Источник
Tom’s Guide
Теги
Apple
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