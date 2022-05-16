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Без штрафів під час тривоги: у Києві повертають оплату за паркування

16 Травня 2022, 16:56
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Без штрафів під час тривоги: у Києві повертають оплату за паркування
Джерело: УНІАН

У Києві з 16 травня відновлюють плату за паркування. Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Варто зауважити, що паркування буде платним лише у будні з 8.00 до У Києві з 16 травня відповлюють плату за паркування. Відповідне рішення ухвалила Київрада.. В інший час доби у будні, а також у суботу та неділю – паркування безкоштовне.

У застосунку Київ Цифровий працює сервіс безготівкової оплати паркування.

Важливе нововведення: під час повітряної тривоги інспекторам заборонено штрафувати водіїв.

– За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв. Зауважте, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку — це офіційна оплата, яка надходить у бюджет Києва, – заявили у КМДА.

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Джерело
КМДА
Теги
Київ, КМДА, парковки
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