У Києві з 16 травня відновлюють плату за паркування. Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Варто зауважити, що паркування буде платним лише у будні з 8.00 до У Києві з 16 травня відповлюють плату за паркування. Відповідне рішення ухвалила Київрада.. В інший час доби у будні, а також у суботу та неділю – паркування безкоштовне.

У застосунку Київ Цифровий працює сервіс безготівкової оплати паркування.

Важливе нововведення: під час повітряної тривоги інспекторам заборонено штрафувати водіїв.

– За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв. Зауважте, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку — це офіційна оплата, яка надходить у бюджет Києва, – заявили у КМДА.