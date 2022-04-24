На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресор може залишитися без елітних авто. Понад 8 тис. моделей люксових Lexus, Cadillac та Mercedes застрягли у бельгійському порту Зебрюгге.

Вся справа в санкціях, введених проти РФ – одне з обмежень передбачає заборону експорту предметів розкоші. Йдеться про товари, вартість яких перевищує $50 тис. Величезна кількість нових сучасних авто коштують набагато дорожче за цю суму.

Директор автомобільного термінала Зебрюгге Марк Адріансенс не розголошував власника елітного транспорту.

– Ланцюжки постачання вже сильно порушені, а затримки з перевіркою того, які кораблі та які продукти заборонені, посилюють ситуацію, – додала Ізабель Рікбост, генеральний секретар Європейської організації морських портів.

За даними розслідування WSJ, автомобілі завезли до Європи першого тижня квітня з Азії. Можливо, ця партія мала реалізуватися на ринку Росії, але санкції ЄС та США цьому завадили. Швидше за все транспорт буде розпродано на інших ринках.

Під заборону також потрапили й інші дорогі предмети – понад тисячу контейнерів “заморожені” в порту – вони призначалися для відправки до Росії, і тепер відбувається перевірка вмісту заборонених товарів.

Зебрюгге – один із найбільших портів для переправки транспорту в Європі. Через нього щорічно проходять понад 2 млн. автомобілів.