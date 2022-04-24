Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Без Mercedes та Lexus: у Бельгії застрягли 8 тис. люксових авто, відправлених Росії

24 Квітня 2022, 16:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Автосалон
Джерело: Depositphotos

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресор може залишитися без елітних авто. Понад 8 тис. моделей люксових Lexus, Cadillac та Mercedes застрягли у бельгійському порту Зебрюгге.

Вся справа в санкціях, введених проти РФ – одне з обмежень передбачає заборону експорту предметів розкоші. Йдеться про товари, вартість яких перевищує $50 тис. Величезна кількість нових сучасних авто коштують набагато дорожче за цю суму.

Директор автомобільного термінала Зебрюгге Марк Адріансенс не розголошував власника елітного транспорту.

– Ланцюжки постачання вже сильно порушені, а затримки з перевіркою того, які кораблі та які продукти заборонені, посилюють ситуацію, – додала Ізабель Рікбост, генеральний секретар Європейської організації морських портів.

За даними розслідування WSJ, автомобілі завезли до Європи першого тижня квітня з Азії. Можливо, ця партія мала реалізуватися на ринку Росії, але санкції ЄС та США цьому завадили. Швидше за все транспорт буде розпродано на інших ринках.

Під заборону також потрапили й інші дорогі предмети – понад тисячу контейнерів “заморожені” в порту – вони призначалися для відправки до Росії, і тепер відбувається перевірка вмісту заборонених товарів.

Зебрюгге – один із найбільших портів для переправки транспорту в Європі. Через нього щорічно проходять понад 2 млн. автомобілів.

Читайте також:
АвтосалонУ світі різко впав продаж нових автомобілів

Джерело
The Wall Street Journal
Теги
авто з європи, Війна в Україні, санкції
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь