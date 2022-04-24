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Без Mercedes и Lexus: в Бельгии застряли 8 тыс. люксовых авто, отправленных России

24 апреля 2022, 16:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Автосалон
Источник: Depositphotos

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор может остаться без элитных авто. Более 8 тыс. моделей люксовых Lexus, Cadillac и Mercedes застряли в бельгийском порту Зебрюгге.

Все дело в санкциях, введенных против РФ — одно из ограничений подразумевает запрет на экспорт предметов роскоши. Речь идет о товарах, стоимость которых превышает $50 тыс. Огромное количество новых современных авто стоят гораздо дороже этой суммы.

Директор автомобильного терминала Зебрюгге Марк Адриансенс не стал разглашать владельца элитного транспорта.

— Цепочки поставок уже сильно нарушены, а задержки с проверкой того, какие корабли и какие продукты запрещены, усугубляют ситуацию, — добавила Изабель Рикбост, генеральный секретарь Европейской организации морских портов.

По данным расследования WSJ, автомобили завезли в Европу в первую неделю апреля из Азии. Возможно, это партия должна была реализоваться на рынке России, но санкции ЕС и США этому помешали. Скорее всего, транспорт будет распродан на других рынках.

Под запрет также попали и другие дорогие предметы — более тысячи контейнеров “заморожены” в порту — они предназначались для отправки в Россию, и теперь происходит проверка содержимого на наличие запрещенных товаров.

Зебрюгге — один из самых крупных портов для переправки транспорта в Европе. Через него ежегодно проходят более 2 млн автомобилей.

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Источник
The Wall Street Journal
Теги
авто з європи, Війна в Україні, санкції
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