На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор может остаться без элитных авто. Более 8 тыс. моделей люксовых Lexus, Cadillac и Mercedes застряли в бельгийском порту Зебрюгге.

Все дело в санкциях, введенных против РФ — одно из ограничений подразумевает запрет на экспорт предметов роскоши. Речь идет о товарах, стоимость которых превышает $50 тыс. Огромное количество новых современных авто стоят гораздо дороже этой суммы.

Директор автомобильного терминала Зебрюгге Марк Адриансенс не стал разглашать владельца элитного транспорта.

— Цепочки поставок уже сильно нарушены, а задержки с проверкой того, какие корабли и какие продукты запрещены, усугубляют ситуацию, — добавила Изабель Рикбост, генеральный секретарь Европейской организации морских портов.

По данным расследования WSJ, автомобили завезли в Европу в первую неделю апреля из Азии. Возможно, это партия должна была реализоваться на рынке России, но санкции ЕС и США этому помешали. Скорее всего, транспорт будет распродан на других рынках.

Под запрет также попали и другие дорогие предметы — более тысячи контейнеров “заморожены” в порту — они предназначались для отправки в Россию, и теперь происходит проверка содержимого на наличие запрещенных товаров.

Зебрюгге — один из самых крупных портов для переправки транспорта в Европе. Через него ежегодно проходят более 2 млн автомобилей.