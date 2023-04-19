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Бензин та дизель 19 квітня знову здешевшали, ціна автогазу пішла вверх

19 Квітня 2023, 10:09
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, дизель, автогаз, АЗС
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні у середу, 19 квітня, після незначного підвищення напередодні знову почали знижуватися.

Бензини марок A-95+ та А-95 скинули по 1 копійці, і сьогодні це пальне реалізують на автозаправних станціях в середньому по 48,51 грн/л та 46,51 грн/л відповідно.

Вартість A-92 знизилася на 6 копійок – до 44,56 грн/л.

Дизельне пальне здешевшало на 4 копійки (45,97 грн за літр).

Водночас ціна автогазу, яка тривалий час залишалася стабільною, сьогодні зросла на 3 копійки – 21,65 грн за літр.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

Ціни на бензин 19 квітня

Ціни на бензин 19 квітня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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