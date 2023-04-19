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Бензин и дизель 19 апреля снова подешевели, цена автогаза пошла вверх

19 апреля 2023, 10:09
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин, дизель, автогаз, АЗС
Источник: Pixabay

Средние цены на топливо в Украине в среду, 19 апреля, после незначительного повышения накануне снова начали снижаться.

Бензины марок A-95+ и А-95 сбросили по 1 копейке, и сегодня это топливо реализуют на атвозаправочных станциях в среднем по 48,51 грн/л и 46,51 грн/л соответственно.

Стоимость A-92 снизилась на 6 копеек — до 44,56 грн/л.

Дизельное топливо подешевело на 4 копейки (45,97 грн за литр).

В то же время цена автогаза, которая длительное время оставалась стабильной, сегодня выросла на 3 копейки — 21,65 грн за литр.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС?

Ціни на бензин 19 квітня

Ціни на бензин 19 квітня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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