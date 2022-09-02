За останній тиждень ціни на бензин і дизельне пальне майже не змінилися, а на автогаз зменшилися на 1-2 грн.

Станом на 2 вересня за бензин марки А-95 потрібно заплатити у середньому від 49,24 грн до 51,99 грн за один літр. Вчора, 1 вересня, вартість цього виду пального була на тому ж рівні.

За останньою інформацією, за бензин марки А-98 доведеться віддати переважно від 46,99 грн до 50,49 грн за літр. Цінники за цей вид пального також поки залишаються незмінними.

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Вартість дизеля коливається від 51,24 грн до 54,97 грн за літр. Динаміка цін на бензин та дизельне пальне свідчить, що вартість – на одному рівні протягом тижня.

Середня ціна автогазу на українських автозаправних станціях трохи зменшилася. Зараз вона становить від 24,76 грн до 26,97 грн за один літр.

Вартість пального на АЗС на території України подекуди може бути більшою або меншою. Це залежить, зокрема, від області, в якій потрібно заправити автівку бензином, дизелем або газом.