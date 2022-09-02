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Бензин і дизель на тому ж рівні, автогаз став дешевшим: ціни на АЗС в Україні

2 Вересня 2022, 10:09
Юля Захарченко редакторка стрічки
Бензин і дизель на тому ж рівні, автогаз став дешевшим: ціни на АЗС в Україні
Джерело: Dreamstime

За останній тиждень ціни на бензин і дизельне пальне майже не змінилися, а на автогаз зменшилися на 1-2 грн.

Станом на 2 вересня за бензин марки А-95 потрібно заплатити у середньому від 49,24 грн до 51,99 грн за один літр. Вчора, 1 вересня, вартість цього виду пального була на тому ж рівні.

За останньою інформацією, за бензин марки А-98 доведеться віддати переважно від 46,99 грн до 50,49 грн за літр. Цінники за цей вид пального також поки залишаються незмінними.

Зараз дивляться

Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)

Вартість дизеля коливається від 51,24 грн до 54,97 грн за літр. Динаміка цін на бензин та дизельне пальне свідчить, що вартість – на одному рівні протягом тижня.

Середня ціна автогазу на українських автозаправних станціях трохи зменшилася. Зараз вона становить від 24,76 грн до 26,97 грн за один літр.

Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)

Вартість пального на АЗС на території України подекуди може бути більшою або меншою. Це залежить, зокрема, від області, в якій потрібно заправити автівку бензином, дизелем або газом.

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Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціна на газ Ціни на бензин
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