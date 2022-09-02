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Бензин и дизель на том же уровне, автогаз стал дешевле: цены на АЗС в Украине

2 сентября 2022, 10:09
Юля Захарченко редактор ленты
Бензин и дизель на том же уровне, автогаз стал дешевле: цены на АЗС в Украине
Источник: Dreamstime

За последнюю неделю цены на бензин и дизельное топливо почти не изменились, а на автогаз снизились на 1-2 грн.

По состоянию на 2 сентября за бензин марки А-95 нужно заплатить в среднем от 49,24 грн до 51,99 грн за один литр. Вчера, 1 сентября, стоимость этого вида горючего была на том же уровне.

По последней информации, за бензин марки А-98 придется отдать преимущественно от 46,99 грн до 50,49 грн за литр. Ценники за этот вид горючего также остаются неизменными.

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Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)

Стоимость дизеля колеблется от 51,24 до 54,97 грн за литр. Динамика цен на бензин и дизельное топливо свидетельствует, что стоимость – на одном уровне в течение недели.

Средняя цена автогаза на украинских автозаправочных станциях немного снизилась. Сейчас она составляет от 24,76 до 26,97 грн за один литр.

Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)

Стоимость топлива на АЗС на территории Украины иногда может быть больше или меньше. Это зависит, в частности, от области, в которой нужно заправить автомобиль бензином, дизелем или газом.

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Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціна на газ Цены на бензин
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