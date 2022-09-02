За последнюю неделю цены на бензин и дизельное топливо почти не изменились, а на автогаз снизились на 1-2 грн.

По состоянию на 2 сентября за бензин марки А-95 нужно заплатить в среднем от 49,24 грн до 51,99 грн за один литр. Вчера, 1 сентября, стоимость этого вида горючего была на том же уровне.

По последней информации, за бензин марки А-98 придется отдать преимущественно от 46,99 грн до 50,49 грн за литр. Ценники за этот вид горючего также остаются неизменными.

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Стоимость дизеля колеблется от 51,24 до 54,97 грн за литр. Динамика цен на бензин и дизельное топливо свидетельствует, что стоимость – на одном уровне в течение недели.

Средняя цена автогаза на украинских автозаправочных станциях немного снизилась. Сейчас она составляет от 24,76 до 26,97 грн за один литр.

Стоимость топлива на АЗС на территории Украины иногда может быть больше или меньше. Это зависит, в частности, от области, в которой нужно заправить автомобиль бензином, дизелем или газом.